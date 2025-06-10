Более 4 тысяч нарушений
Часть дел уже передано в суд, а в госбюджет удалось взыскать десятки миллионов гривен штрафов, , сообщила Государственная таможенная служба, передает 24 Канал.
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В частности, в пределах 1 511 дел временно изъяты товары на почти 340 миллионов гривен, в частности:
- промышленную продукцию на 192 миллиона гривен,
- транспортные средства – более 117 миллионов гривен,
- продукты питания – более 28 миллионов гривен,
- валюту – 2,2 миллиона гривен.
Сколько уже поступило в бюджет
По 750 делам таможня вынесла штрафы на 26 миллионов гривен, из которых 24 миллионов уже поступили в государственный бюджет, учитывая рассмотрение дел, начавшихся ранее.
Также на рассмотрение в суды передано 2 349 дел общей стоимостью более 2,8 миллиардов гривен. По их результатам (включая предыдущие периоды), наложено взысканий на 2,1 миллиард гривен – через конфискацию товаров и штрафы.