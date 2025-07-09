По информации 24 Канала в правоохранительных органах, целью масштабной спецоперации является разоблачение попыток иностранных спецслужб влиять на работу украинских таможенников. Кроме этого, следователи ищут доказательства, которые могут свидетельствовать об организации каналов контрабанды оружия, наркотиков или других угроз для безопасности государства. Участие в обысках принимают СБУ, ОГП, ГБР, Нацполиция и Бюро экономической безопасности.

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Где именно проходят обыски

Как стало известно 24 Каналу, обыски продолжаются одновременно на таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях. Операция происходит в координации нескольких правоохранительных структур. Объекты проверки – как административные помещения таможен, так и рабочие места должностных лиц.

Масштабные обыски на таможнях / Фото 24 Канала

Источники отмечают, что силовики сосредотачиваются на выявлении доказательств возможного сотрудничества таможенников с иностранными спецслужбами. Среди целей – предотвращения попыток контрабанды оружия, наркотиков или других товаров, которые могут использоваться для подрывной деятельности против Украины. Кроме того, следствие проверяет информацию о коррупционных схемах на таможне.