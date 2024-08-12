Окрім того, ці прості поради також знизять ризики потрапляння на гачок шахраїв у мережі, убезпечать вас від кіберзлочинців і захистять дані в кіберпросторі.

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Які поради далі кіберфахівці, щоб уберегтися від інтернет-шахраїв

Серед рекомендацій, які надали у департаменті кіберполіції НПУ стосовно захисту своїх персональних даних від інтернет-злочинців, місяться такі поради:

Використовуйте складні паролі: вони повинні містити не менше десяти символів, включаючи великі та малі літери, цифри та спецсимволи. Для кожного ресурсу варто використовувати різні паролі. Менеджери паролів допоможуть зберігати всі паролі безпечно та зручно.

вони повинні містити не менше десяти символів, включаючи великі та малі літери, цифри та спецсимволи. Для кожного ресурсу варто використовувати різні паролі. Менеджери паролів допоможуть зберігати всі паролі безпечно та зручно. Активація двофакторної автентифікації – ще один важливий крок для захисту ваших облікових записів. Використовуйте телефон, альтернативну пошту або сервіси, що генерують одноразові паролі. Перевіряйте кількість пристроїв, підключених до ваших облікових записів, і змінюйте паролі, якщо виявите невідомі пристрої.

– ще один важливий крок для захисту ваших облікових записів. Використовуйте телефон, альтернативну пошту або сервіси, що генерують одноразові паролі. Перевіряйте кількість пристроїв, підключених до ваших облікових записів, і змінюйте паролі, якщо виявите невідомі пристрої. Не переходьте за сумнівними посиланнями , особливо якщо в адресному рядку браузера бачите знак оклику. Якщо бачите значок замка, це вказує на безпечне з’єднання.

, особливо якщо в адресному рядку браузера бачите знак оклику. Якщо бачите значок замка, це вказує на безпечне з’єднання. Намагайтеся не використовувати публічний Wi-Fi. Вмикайте Bluetooth та Wi-Fi лише тоді, коли ними користуєтесь.

Вмикайте Bluetooth та Wi-Fi лише тоді, коли ними користуєтесь. Блокуйте комп’ютер та інші ґаджети, якщо відходите від них .

. Здійснюйте фінансові та інші конфіденційні операції тільки з власних ґаджетів .

. Регулярно робіть резервне копіювання даних на онлайн-сервіси або зберігайте копії на зовнішніх носіях (SDD, HDD).

на онлайн-сервіси або зберігайте копії на зовнішніх носіях (SDD, HDD). Користуйтеся тільки ліцензійними програмами та своєчасно й систематично оновлюйте їх. Уникайте використання російського програмного забезпечення.

Уникайте використання російського програмного забезпечення. Перед встановленням додатків уважно читайте умови обробки персональних даних та політику конфіденційності. Уникайте маловідомих або сумнівних програм, які вимагають доступ до ваших даних, як-от камери, мікрофона чи контактів. Завантажуйте програми лише з офіційних магазинів.

Кіберфахівці закликали громадян пам'ятати, що все, що публікується в інтернеті, може залишитися там надовго. Тому варто бути обережним з інформацією, яку розкриваєте, особливо через соціальні мережі. Це може захистити від можливих зловмисних дій шахраїв.