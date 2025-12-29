Однак, його особу швидко встановили. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про пограбування військового?

Про крадіжку повідомив 22-річний потерпілий, мешканець Києва.

Він вигулював собаку на проспекті Європейського Союзу, коли раптом невідомий викрав його телефон.

Заявник – ветеран ЗСУ та має протез ноги.

Особу злодія швидко встановили. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі він перебуває під вартою.

