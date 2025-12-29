Однако, его личность быстро установили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Что известно об ограблении военного?

О краже сообщил 22-летний потерпевший, житель Киева.

Он выгуливал собаку на проспекте Европейского Союза, когда вдруг неизвестный похитил его телефон.

Заявитель – ветеран ВСУ и имеет протез ноги.

Личность вора быстро установили. Им оказался 42-летний местный житель.

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас он находится под стражей.

