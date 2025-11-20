Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Какое наказание грозит женщине?

По данным следствия, военнослужащий, отправляясь на фронт, передал сожительнице свою банковскую карточку. Мужчина доверял ей и просил снимать средства, обменивать их на валюту и откладывать на будущие совместные приобретения – автомобиль и дом.

Однако вместо этого женщина распорядилась деньгами по своему усмотрению. Как установили следователи, с марта 2022 года по август 2023 года она сняла со счета военного более миллиона гривен и потратила эти средства на отдых в Европе, личные нужды и времяпрепровождение с другими мужчинами.

Правоохранители опубликовали переписку между подозреваемой и военным, где женщина пишет: "За год без тебя я объездила пол Европы. Такую красоту видела. Жила в шикарных апартаментах. Моря, океаны, разные страны, хорошая еда, суперовые мужчины. А что видел ты?".

Следователи отмечают, что материальный ущерб потерпевшему до сих пор не возместили. Фастовская окружная прокуратура сообщила женщине о подозрении в совершении кражи в особо крупном размере, совершенной в условиях военного положения. По этой статье ей грозит от 7 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленницы. Досудебное расследование продолжается.

Какие еще кражи случались в Украине?