Подробиці кривавого інциденту розповідає 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про напад у метро?

За попередньою інформацією, на платформі між пасажирами спалахнув раптовий конфлікт, який переріс у штовханину.

Під час сутички 35-річний киянин з ножем накинувся на двох пасажирів. Він завдав одному з них ножового поранення просто в обличчя, інший залишився з травмою руки.

Постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги. А нападника поліціянти затримали на місці й відкрили кримінальну справу за хуліганство. Чоловік може отримати до семи років позбавлення волі за напад.



Правоохоронці затримали нападника в метро / Фото поліції

