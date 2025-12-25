Подробиці кривавого інциденту розповідає 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.
Що відомо про напад у метро?
За попередньою інформацією, на платформі між пасажирами спалахнув раптовий конфлікт, який переріс у штовханину.
Під час сутички 35-річний киянин з ножем накинувся на двох пасажирів. Він завдав одному з них ножового поранення просто в обличчя, інший залишився з травмою руки.
Постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги. А нападника поліціянти затримали на місці й відкрили кримінальну справу за хуліганство. Чоловік може отримати до семи років позбавлення волі за напад.
Правоохоронці затримали нападника в метро / Фото поліції
Кримінальні новини Києва: коротко про останні події
У столиці двоє озброєних чоловіків незаконно заволоділи автомобілем таксі, погрожуючи водієві пістолетом, і примусили його перевозити їх містом без оплати.
У одній зі шкіл Києва нещодавно сталася бійка, під час якої група підлітків напала на ученицю.
16 грудня поблизу будинку на вулиці Данила Щербаківського кур'єр Glovo кастетом розбив обличчя батькові блогера Степанця.