Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

Дивіться також У центрі Києва може з'явитися вулиця на честь Андрія Парубія: розпочалося опитування

Як у поліції реагують на побиття дівчини в київській школі?

Днями у мережі поширили відео, на якому кілька школярів б'ють дівчинку. При цьому чутно, як втручається вчитель, вигукуючи: "Що таке?".

Своєю чергою, під час моніторингу соціальних мереж в одному з телеграм-каналів правоохоронці виявили публікацію.

Поліцейські проводять перевірку за фактом інциденту у школі Солом'янського району,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

На місце події прибули працівники ювенальної поліції, які спілкуються з адміністрацією школи та учнями. Всі обставини події встановлюються.

Що відомо про останні новини Києва?