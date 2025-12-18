Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.
Дивіться також У центрі Києва може з'явитися вулиця на честь Андрія Парубія: розпочалося опитування
Як у поліції реагують на побиття дівчини в київській школі?
Днями у мережі поширили відео, на якому кілька школярів б'ють дівчинку. При цьому чутно, як втручається вчитель, вигукуючи: "Що таке?".
Своєю чергою, під час моніторингу соціальних мереж в одному з телеграм-каналів правоохоронці виявили публікацію.
Поліцейські проводять перевірку за фактом інциденту у школі Солом'янського району,
– йдеться у повідомленні правоохоронців.
На місце події прибули працівники ювенальної поліції, які спілкуються з адміністрацією школи та учнями. Всі обставини події встановлюються.
Що відомо про останні новини Києва?
Нагадаємо, що в Києві кур'єр Glovo вдарив кастетом батька блогера Кирила Степанця через зауваження. Інцидент стався увечері у вівторок, 16 грудня, біля будинку по вулиці Щербаківського.
У пресслужбі Glovo пояснили, що зараз правоохоронці встановлюють обставини події.
Також відомо, що вдень 11 грудня в Дарницькому районі Києва здетонував невідомий предмет. Через це загинула людина, а інша постраждала.