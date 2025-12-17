Про це пише 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.

Що відомо про побиття батька Кирила Степанця?

У середу, 17 грудня, екскурсовод та києвознавець Кирило Степанець розповів про побиття свого батька. "Кур’єр "Глово" розбив обличчя 65-річному пенсіонеру на Нивках у Києві", – підписав він фото у фейсбуці.

Співробітник Glovo побив батька Степанця / Фото у фейсбуці блогера

Інцидент стався увечері у вівторок, 16 грудня, біля будинку по вулиці Щербаківського. Курʼєр на велосипеді, який їхав по пішохідній зоні без увімкнених ліхтарів, ледь не збив літнього чоловіка, який йшов завантажений пакунками. На зауваження молодик зупинився, дістав кастет і вдарив пенсіонера в обличчя, а потім одразу поїхав з місця події.

Степанець каже, що компанія Glovo не залишає прямого контакту для корегування поведінки своїх працівників (в цьому випадку кримінального злочину).

У пресслужбі повідомили журналістам, що зараз правоохоронці встановлюють обставини події. Своєю чергою, у Glovo зазначили, що компанії "прикро через інцидент, що стався в Києві на вулиці Щербаківського".

"Ми висловлюємо щиру підтримку постраждалому та сподіваємося на його швидке одужання. Подібна поведінка є абсолютно неприпустимою. Наразі ми активно зʼясовуємо деталі ситуації та готові надати правоохоронцям усю необхідну інформацію для розслідування. Компанія Glovo засуджує будь-які прояви насильства та дотримується позиції нульової толерантності: після встановлення особи користувача, його буде назавжди відключено від платформи без права відновлення доступу", – додали у компанії.

