Про це 24 Каналу повідомили обізнані з інформацією джерела.
За яких обставин виявили тіло сина Каденюка?
За даними співрозмовників, 41-річного Дмитра Каденюка 10 грудня вранці виявила його мати, Віра Каденюк. За словами знайомих родини, тіло лежало біля вхідних дверей.
На тілі Дмитра були численні рани, а в руці – ніж. Передсмертної записки правоохоронці не знайшли, а характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу з кимось.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство. Обставини трагедії ще з'ясовують.
У поліції Києва, своєю чергою, додали, що з'ясовують обставини смерті чоловіка у Печерському районі столиці, якого виявили у квартирі із ножовими пораненнями.
Наразі, на місці працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт,
– зазначили правоохоронці.
Що відомо про родину Каденюків?
У відкритих джерелах немає багато інформації про Дмитра Каденюка. Є інформація, що він був сином від другого шлюбу космонавта з Вірою Каденюк. Також у Леоніда Каденюка був ще один син – Володимир.
Сам Леонід Каденюк у 1997 році став першим космонавтом незалежної України, здійснивши космічний політ на шатлі NASA Columbia у складі міжнародної місії STS-87. Завдяки йому в космосі вперше було розгорнуто державний прапор України та прозвучав український гімн.
Помер космонавт 31 січня 2018 року від раптової зупинки серця під час традиційної ранкової пробіжки. Похований Леонід Каденюк на Байковому кладовищі у Києві.