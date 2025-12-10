Про це 24 Каналу повідомили обізнані з інформацією джерела.

За яких обставин виявили тіло сина Каденюка?

За даними співрозмовників, 41-річного Дмитра Каденюка 10 грудня вранці виявила його мати, Віра Каденюк. За словами знайомих родини, тіло лежало біля вхідних дверей.

На тілі Дмитра були численні рани, а в руці – ніж. Передсмертної записки правоохоронці не знайшли, а характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу з кимось.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство. Обставини трагедії ще з'ясовують.

У поліції Києва, своєю чергою, додали, що з'ясовують обставини смерті чоловіка у Печерському районі столиці, якого виявили у квартирі із ножовими пораненнями.

Наразі, на місці працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт,

– зазначили правоохоронці.

Що відомо про родину Каденюків?