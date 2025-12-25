Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
Дивіться також Ефективна мобілізація: в ОК "Захід" пояснили, як можна покращити процес
Що відомо про стрілянину у Дніпрі?
У поліції пояснили, що 25 грудня о 14:40 на вулиці Калиновій у Дніпрі чоловік спричинив ножові поранення двом представникам ТЦК, коли військовослужбовці проводили заходи оповіщення.
Для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні.
Зараз правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2.
В Офісі Генерального прокурора уточнили, що ножових поранень поліцейським завдав 42-річний місцевий мешканець. Його затримали та вилучили ніж, яким було завдано поранення.
Ніж, який вилучили в нападника / Фото Прокуратури України
За фактом поранення військовослужбовців слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозою або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обовʼязок. Триває досудове розслідування.
Конфлікти цивільних з ТЦК: що відомо
Нагадаємо, що на Рівненщині громадяни мобілізаційного віку атакували працівників ТЦК. Найтяжчі наслідки спричинив громадянин, який застосував до військового металевий лом. Один військовослужбовець отримав перелом ребра та забої обох легень. Його стан медики оцінюють як важкий – наразі він отримує необхідну допомогу.
Інцидент стався через ухилення частини громадян від виконання військового обов'язку, а слідство внесло відомості до ЄРДР і триває досудове розслідування.
Крім того, у Рівному працівник ТЦК розпилив сльозогінний газ в обличчя жінці з дитиною під час затримання чоловіка. Рівненський обласний ТЦК заявив, що втручання цивільних у їхні дії є безвідповідальним.