Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Що відомо про стрілянину у Дніпрі?

У поліції пояснили, що 25 грудня о 14:40 на вулиці Калиновій у Дніпрі чоловік спричинив ножові поранення двом представникам ТЦК, коли військовослужбовці проводили заходи оповіщення.

Для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні.

Зараз правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2.

В Офісі Генерального прокурора уточнили, що ножових поранень поліцейським завдав 42-річний місцевий мешканець. Його затримали та вилучили ніж, яким було завдано поранення.

Ніж, який вилучили в нападника / Фото Прокуратури України

За фактом поранення військовослужбовців слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозою або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обовʼязок. Триває досудове розслідування.

Конфлікти цивільних з ТЦК: що відомо