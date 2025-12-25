Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали і Рівненський обласний ТЦК та СП.

Що відомо про інцидент з ТЦК у Рівному?

У Рівному під час затримання чоловіка кілька цивільних намагалися завадити цьому. У відповідь один з працівників ТЦК розпилив сльозогінний газ в обличчя трьом цивільним, зокрема жінці з дитиною.

Конфлікт з ТЦК у Рівному: дивіться відео

Як це коментують у ТЦК?

У Рівненському обласному ТЦК та СП зазначили, що цивільні особи на відео перешкоджали виконанню обов’язків військовослужбовців ТЦК та СП.

Вважаємо за необхідне зазначити, що втручання цивільного населення жіночої статі, тим більше з неповнолітніми дітьми, в будь-які ситуації, що можуть нести небезпеку дітям, щонайменше – безвідповідально! Ми вважаємо таку поведінку цинічною, безвідповідальною та морально неприйнятною, оскільки використання присутності дітей у конфліктах із представниками державних органів ставить під загрозу самих дітей та підриває правову культуру громадян,

– кажуть у відомстві.

Там вважають, що жінка прикривалася дитиною "як щитом від закону", що є спробою уникнення відповідальності та порушенням закону та морального порядку.

У ТЦК вказали, що їх дії є законними та регламентованими, водночас втручання в їх роботу передбачає правову відповідальність, зокрема кримінальну.

Водночас у обласному ТЦК підкреслили, що "щодо можливих неправомірних дій одного з військовослужбовців ТЦК та СП відносно цивільних осіб проводиться перевірка".

