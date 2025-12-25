Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали і Рівненський обласний ТЦК та СП.
Що відомо про інцидент з ТЦК у Рівному?
У Рівному під час затримання чоловіка кілька цивільних намагалися завадити цьому. У відповідь один з працівників ТЦК розпилив сльозогінний газ в обличчя трьом цивільним, зокрема жінці з дитиною.
Конфлікт з ТЦК у Рівному: дивіться відео
Як це коментують у ТЦК?
У Рівненському обласному ТЦК та СП зазначили, що цивільні особи на відео перешкоджали виконанню обов’язків військовослужбовців ТЦК та СП.
Вважаємо за необхідне зазначити, що втручання цивільного населення жіночої статі, тим більше з неповнолітніми дітьми, в будь-які ситуації, що можуть нести небезпеку дітям, щонайменше – безвідповідально! Ми вважаємо таку поведінку цинічною, безвідповідальною та морально неприйнятною, оскільки використання присутності дітей у конфліктах із представниками державних органів ставить під загрозу самих дітей та підриває правову культуру громадян,
– кажуть у відомстві.
Там вважають, що жінка прикривалася дитиною "як щитом від закону", що є спробою уникнення відповідальності та порушенням закону та морального порядку.
У ТЦК вказали, що їх дії є законними та регламентованими, водночас втручання в їх роботу передбачає правову відповідальність, зокрема кримінальну.
Водночас у обласному ТЦК підкреслили, що "щодо можливих неправомірних дій одного з військовослужбовців ТЦК та СП відносно цивільних осіб проводиться перевірка".
Громадяни атакували працівників ТЦК на Рівненщині
На Рівненщині громадяни мобілізаційного віку атакували працівників ТЦК, внаслідок чого один військовослужбовець отримав тяжкі травми.
Інцидент стався через ухилення частини громадян від мобілізації.