Про це розповів заступник начальника управління комунікацій ОК "Захід", полковник Олег Домбровський в інтерв'ю hromadske, передає 24 Канал.

Як забезпечити ефективну мобілізацію в Україні?

Як розповів Олег Домбровський, ефективна мобілізація можлива за взаємодії всіх учасників процесу. За його словами, треба пропрацювати зміни до чинного законодавства про мобілізацію, надалі вдосконалювати систему ВЛК та визнати у суспільстві критично важливий запит, коли в країні триває війна.

Загалом ми підсвітили й виявили на одній деструктивній обставині цілий пласт проблем, який був на видноті, але ніхто не хотів про це говорити,

– зазначив полковник.

В ОК "Захід" наголосили, що проблема полягає не у військовослужбовцях ЗСУ, а у сприйнятті війни частиною суспільства. Домбровський підкреслив, що війна неминуче передбачає мобілізацію, без якої неможливо гарантувати безпеку держави.

Також у командуванні зазначили, що Україна змогла вибудувати систему мобілізації навіть в умовах повномасштабної війни.

Жодна країна ЄС після закінчення Другої світової не переживала загальних питань щодо мобілізації. Якщо ви думаєте, що країни-члени НАТО мають відпрацьовану систему мобілізації – ні. А в нас вона є,

– пояснив Домбровський.

Також військовий звернув увагу на потребу інформаційної гігієни серед українців. Адже, за словами полковника, треба бути стійким до пропаганди, яку Росія поширюватиме й після закінчення війни.

Останні заяви про мобілізацію