Об этом рассказал заместитель начальника управления коммуникаций ОК "Запад", полковник Олег Домбровский в интервью hromadske, передает 24 Канал.
Как обеспечить эффективную мобилизацию в Украине?
Как рассказал Олег Домбровский, эффективная мобилизация возможна при взаимодействии всех участников процесса. По его словам, надо проработать изменения в действующее законодательство о мобилизации, в дальнейшем совершенствовать систему ВВК и признать в обществе критически важный запрос, когда в стране идет война.
В общем мы подсветили и обнаружили на одном деструктивном обстоятельстве целый пласт проблем, который был на виду, но никто не хотел об этом говорить,
– отметил полковник.
В ОК "Запад" отметили, что проблема заключается не в военнослужащих ВСУ, а в восприятии войны частью общества. Домбровский подчеркнул, что война неизбежно предусматривает мобилизацию, без которой невозможно гарантировать безопасность государства.
Также в командовании отметили, что Украина смогла выстроить систему мобилизации даже в условиях полномасштабной войны.
Ни одна страна ЕС после окончания Второй мировой не переживала общих вопросов по мобилизации. Если вы думаете, что страны-члены НАТО имеют отработанную систему мобилизации – нет. А у нас она есть,
– объяснил Домбровский.
Также военный обратил внимание на необходимость информационной гигиены среди украинцев. Ведь, по словам полковника, надо быть устойчивым к пропаганде, которую Россия будет распространять и после окончания войны.
Последние заявления о мобилизации
Также в ОК "Запад" признали, что в армию иногда попадают люди с серьезными заболеваниями. Однако Домбровский отметил, что такие случаи вызваны недобропорядочностью или непрофессионализмом отдельных членов ВВК.
На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что после заключения мирного соглашения мобилизацию могут отменить или изменить ее формат. Относительно военного положения, то он может продлиться на несколько месяцев.
Кстати, Верховная Рада может закрыть "лазейку" в образовании, которую некоторые мужчины используют, чтобы избежать мобилизации.