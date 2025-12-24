В части попадают абсолютно непригодные люди, с тяжелыми диагнозами. Признают ли эту проблему и ищут ли ей решение, в интервью hromadske ответил заместитель начальника управления коммуникаций ОК "Запад" полковник Олег Домбровский, передает 24 Канал.

Как в армию попадают непригодные по состоянию здоровья?

Домбровский отмечает, что вопрос состояния здоровья граждан является общегосударственной задачей и должен решаться комплексно, а не перекладываться исключительно на военных. Он подчеркивает, что ответственность за это лежит не только на армии, и задает вопрос о роли Министерства здравоохранения, которое, по его мнению, должно системно отслеживать состояние здоровья людей на разных этапах. По его словам, еще до прибытия военнообязанных на сборные пункты государство должно четко информировать ТЦК об имеющихся медицинских ограничениях конкретных лиц, ведь соответствующая система должна эти данные видеть. В то же время он обращает внимание на то, что непонятно, какие шаги государство делает для того, чтобы люди с такими проблемами получали лечение и в результате были здоровыми, вместо того чтобы этот вопрос приходилось решать уже армии.

Можно ли говорить о том, что ВВК – это лишь формальность?

Домбровский отрицает, что прохождение ВВК – это лишь формальность.

Он объясняет, что работа военно-врачебных комиссий сейчас базируется на Международной классификации болезней, где четко определены все состояния и заболевания. По его словам, с учетом этого были обновлены подходы к оценке пригодности – в частности, пересмотрен устаревший приказ №402 Министерства обороны, который ранее регулировал эти вопросы.

Полковник отмечает, что сейчас есть конкретная таблица болезней с подробными пояснениями к каждой статье, поэтому формально решение ВВК должны приниматься на основании четких и понятных критериев.

В то же время Домбровский не исключает, что проблемы могут возникать из-за ошибок при оценке состояния здоровья или из-за недобропорядочности отдельных врачей, входящих в состав комиссий.

Отдельно он акцентирует, что ответственность за формирование военно-врачебных комиссий лежит не только на военных. По его словам, этим занимается Министерство здравоохранения, ведь именно оно отвечает за подготовку гражданских врачей.

Министерство обороны, подчеркивает он, таких специалистов не готовит. Поэтому соответственность за работу ВВК, по его мнению, несут как главные врачи на местах – в районах, городах и общинах, так и соответствующие органы на местном уровне.

Как в армию попадают люди с опухолью мозга?

В начале декабря известная военнослужащая Алина Михайлова написала сообщение, в котором эмоционально обратила внимание на серьезную проблему мобилизации. Она называет ситуацию "мобилизацией наизнанку" и ставит под сомнение целесообразность армии, сформированной из людей, которые фактически непригодны к службе.

По ее словам, нынешняя система работает хаотично: командиры и военные медики становятся заложниками процесса, когда в армию массово забирают мужчин без реального прохождения ВВК – преимущественно тех, кто не имеет связей или возможности избежать мобилизации. Таких людей сразу признают годными и направляют в части на базовую подготовку, а уже там выясняется, что с ними делать дальше.

Она приводит примеры "годных" по версии ТЦК: людей с шизофренией, которые годами принимают психотропные препараты, мужчины с опухолью мозга, военнообязанного с тяжелыми поражениями тазобедренного сустава, требующего протезирования, лиц с врожденной глухотой, с открытой формой туберкулеза, а также большое количество людей в состоянии алкогольного делирия.

Далее, по ее описанию, между подразделениями начинается своеобразная борьба: части обязаны "разобрать" этих людей независимо от состояния здоровья. Кому-то удается отказаться от очевидно непригодных, а кому-то достаются самые тяжелые случаи – просто потому, что план нужно выполнить, а человек уже привезен и числится в учете. В результате подразделения вынуждены соревноваться не за мотивированных и здоровых бойцов, а за то, чтобы не получить очередного тяжелобольного, который сразу окажется в медчасти. Отдельно Михайлова обращает внимание на зависимость от ТЦК: если подразделение отказывается брать таких людей сейчас, в будущем оно рискует вообще не получить пополнение. Поэтому командиры вынуждены соглашаться на "проблемных" мобилизованных в надежде, что в следующий раз им направят хотя бы частично годных к службе.

Домбровский прокомментировал сообщение Михайловой. Он отметил, что случаи с людьми с шизофренией, опухолями мозга или тяжелыми формами остеоартроза, если они действительно имели место, подлежат детальному разбору, и ответственные за такие решения не остаются без наказания.

По его словам, проблема заключается не в системности, а в недобропорядочности или некомпетентности отдельных врачей или представителей ВВК.

Полковник напоминает, что в 2022 – 2023 годах уже была волна злоупотреблений с МСЭКами и фальшивыми справками, и сейчас подобных случаев, по его мнению, стало значительно меньше. Это, по его оценке, свидетельствует о том, что система в определенной степени адаптировалась и претерпела изменения.

Домбровский подчеркивает, что речь идет не о массовых, а о единичных, абсурдных ситуациях. По его убеждению, признание годным человека с опухолью мозга является очевидным проявлением грубой некомпетентности, ведь есть четкие алгоритмы дообследования и дальнейшего комиссования таких лиц с военной службы.

В то же время он признает, что даже единичные нарушения являются показательными, ведь свидетельствуют о наличии пробелов в системе. По его мнению, о таких случаях нужно говорить открыто, поскольку это вопрос не только здравого смысла, но и неэффективного расходования государственных средств.

При этом Домбровский считает, что информация о подобных инцидентах должна поступать не только из отдельных телеграмм-каналов, а озвучиваться публично – с участием руководителей областных или районных ТЦК, председателей ВВК и соответствующих специалистов.

