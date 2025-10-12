Заморозки стосуються південних, центральних та східних областей України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України та Укргідрометцентр.

Коли в Україні чекати заморозків?

Вночі та вранці 13 жовтня у Києві прогнозують сильні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Через це рівень небезпеки підняли до I рівня – жовтого.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.



У Києві прогнозують негоду / Інфографіка Укргідрометцентру

Вночі 14 та 15 жовтня прогнозують заморозки у південних, центральних та східних областях. Так, на поверхні ґрунту буде 0 – 3 градуси. Це також означає І рівень небезпечності, жовтий.

Коли в Україні закінчаться дощі?