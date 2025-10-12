Заморозки стосуються південних, центральних та східних областей України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України та Укргідрометцентр.
Коли в Україні чекати заморозків?
Вночі та вранці 13 жовтня у Києві прогнозують сильні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Через це рівень небезпеки підняли до I рівня – жовтого.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
У Києві прогнозують негоду / Інфографіка Укргідрометцентру
Вночі 14 та 15 жовтня прогнозують заморозки у південних, центральних та східних областях. Так, на поверхні ґрунту буде 0 – 3 градуси. Це також означає І рівень небезпечності, жовтий.
Коли в Україні закінчаться дощі?
Вже 13 жовтня в Україну повертаються незначні дощі. Їх слід очікувати у більшості областей.
Водночас знизяться температурні показники. Так, за прогнозами Укргідрометцентру, крім Півдня та Південного Сходу, очікується зниження температури на 2 – 4 градуси. Подібна тенденція, попередньо, зберігатиметься і в наступні дні.