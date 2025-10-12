Сильних опадів синоптики наразі не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Дивіться також Захмарене небо частково відійде: де проб'ється сонце невдовзі
Чи закінчаться дощі невдовзі?
У неділю, 12 жовтня, погода буде хмарною з проясненнями. Водночас опадів у більшості областей не прогнозують, за винятком Волинської області та Криму. Там, згідно з прогнозом, все ж пройдуть місцями незначні опади.
Погода на 12 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Утім, вже у понеділок, 13 жовтня, згідно з попереднім прогнозом, дощі повернуться до більшості областей, проте опади будуть незначними. Водночас відбудеться незначне зниження температурних показників.
Так, у понеділок в Україні, за даними Укргідрометцентру, крім Півдня та Південного Сходу, очікується зниження температури на від 2 до 4 градусів. Подібна тенденція, попередньо, зберігатиметься і в наступні дні.
Що прогнозували раніше?
Раніше вже повідомлялося, що обсяг опадів у більшості областей поступово зменшуватиметься протягом вихідних, зокрема 12 жовтня, і що температура повітря здебільшого залишатиметься прохолодною.
Також прогнозували похолодання – 13 жовтня у Волинській та Рівненській областях очікується від 7 до 9 градусів тепла. У Львівській, Чернігівській і Сумській областях буде від 8 до 10 градусів тепла.
Зазначимо, що загалом протягом жовтня очікується місячна кількість опадів на рівні 31 – 77 міліметрів, що приблизно в межах норми. Це перехідний місяць, і погода може бути вологою або посушливою.