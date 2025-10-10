Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Зазначимо, що температура здебільшого залишатиметься прохолодною.

Коли дощі підуть на незначний спад?

Температурні показники протягом 10 – 12 жовтня не зазнають значних змін. Водночас опадів радше за все стане менше. За даними синоптиків, у п'ятницю у більшості областей вночі та вдень ще пройдуть помірні дощі.



Опади в Україні 10 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Вже у суботу, 11 жовтня, очікуються незначні дощі вночі та вдень. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Погода у майже всіх регіонах також залишатиметься здебільшого хмарною.



Опади в Україні 11 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

У неділю, 12 жовтня, вночі та вдень також пройдуть лише незначні дощі. Значних змін у температурах та поривах вітру у порівнянні з минулою добою не буде. Небо, згідно з даними синоптиків, теж буде хмарним.



Опади в Україні 12 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Про що синоптики повідомляли раніше?