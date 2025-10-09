В останні дні тижня показники температури підіймуться на кілька градусів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Яка погода буде найближчими днями?
Згідно з прогнозом, у п'ятницю, 10 жовтня, дощова та вітряна погода вночі та вранці буде на Лівобережжі України, вдень очікується поступове припинення опадів по всій країні та зменшення кількості хмарності.
У суботу, 11 жовтня, через антициклон очікується малохмарна погода, опадів уже не прогнозують. Температура у денний час сягатиме від 13 до 18 градусів тепла. Подібна ситуація очікується й у неділю, 12 жовтня.
Тоді, за даними синоптика, опадів також не буде. Водночас вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря, згідно з оприлюдненою інформацією, ще трохи збільшиться і пригріє до 19 градусів тепла.
Які ще прогнози дають синоптики?
Синоптикиня Наталія Птуха пояснювала, що з огляду на хмарність, про заморозки в Україні зараз не йдеться. Кардинальних змін погодних умов поки не очікується. Опади триватимуть, хоча площа їх охоплення буде різною.
Водночас сніг по всій Україні у жовтні малоймовірний. Мокрий сніг можливий лише на високогір'ї. Адже температура там може утримуватися близько 0 градусів, тобто вночі невеликий мінус, вдень невеликий плюс.
Утім, складно передбачити, чи буде осінь теплішою, чи прохолоднішою за минулорічну, оскільки, наприклад, літо в західних та північних областях було близьким до норми, тоді як на Півдні спостерігалась спека.