В последние дни недели показатели температуры поднимутся на несколько градусов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет в ближайшие дни?

Согласно прогнозу, в пятницу, 10 октября, дождливая и ветреная погода ночью и утром будет на Левобережье Украины, днем ожидается постепенное прекращение осадков по всей стране и уменьшение количества облачности.

В субботу, 11 октября, из-за антициклона ожидается малооблачная погода, осадков уже не прогнозируют. Температура в дневное время будет достигать от 13 до 18 градусов тепла. Подобная ситуация ожидается и в воскресенье, 12 октября.

Тогда, по данным синоптика, осадков также не будет. В то же время ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха, согласно обнародованной информации, еще немного увеличится и пригреет до 19 градусов тепла.

Какие еще прогнозы дают синоптики?