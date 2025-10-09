В последние дни недели показатели температуры поднимутся на несколько градусов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Какая погода будет в ближайшие дни?
Согласно прогнозу, в пятницу, 10 октября, дождливая и ветреная погода ночью и утром будет на Левобережье Украины, днем ожидается постепенное прекращение осадков по всей стране и уменьшение количества облачности.
В субботу, 11 октября, из-за антициклона ожидается малооблачная погода, осадков уже не прогнозируют. Температура в дневное время будет достигать от 13 до 18 градусов тепла. Подобная ситуация ожидается и в воскресенье, 12 октября.
Тогда, по данным синоптика, осадков также не будет. В то же время ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха, согласно обнародованной информации, еще немного увеличится и пригреет до 19 градусов тепла.
Какие еще прогнозы дают синоптики?
- Синоптик Наталья Птуха объясняла, что учитывая облачность, о заморозках в Украине сейчас речь не идет. Кардинальных изменений погодных условий пока не ожидается. Осадки будут продолжаться, хотя площадь их охвата будет разной.
- В то же время снег по всей Украине в октябре маловероятен. Мокрый снег возможен только на высокогорье. Ведь температура там может удерживаться около 0 градусов, то есть ночью небольшой минус, днем небольшой плюс.
- Впрочем, сложно предсказать, будет ли осень теплее, или прохладнее прошлогодней, поскольку, например, лето в западных и северных областях было близким к норме, тогда как на Юге наблюдалась жара.