Кроме того, возможно незначительное снижение температуры, однако кардинальных перепадов не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода 9 октября?
По данным синоптиков, в Украине кроме крайнего запада, будут умеренные дожди, а ночью в Одесской области, днем местами в восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях будут значительные дожди и местами грозы.
Ветер будет двигаться в северо-восточном направлении с переходом на северо-западный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет от 8 до 13 градусов тепла, а в западных областях от 2 до 7 градусов тепла.
Днем столбики термометров будут колебаться от 11 до 16 градусов тепла. Впрочем, на юго-востоке страны будет несколько теплее. Согласно обнародованной информации, там будет от 16 до 21 градусов тепла, несмотря на дожди.
Погода в крупных городах
- Киев +11...+13;
- Ужгород +13...+15;
- Львов +12...+14;
- Ивано-Франковск +12...+14;
- Тернополь +11...+13;
- Черновцы +12...+14;
- Хмельницкий +12...+14;
- Луцк +12...+14;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +12...+14;
- Винница +13...+15;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +17...+19;
- Херсон +17...+19;
- Симферополь +18...+20;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +12...+14;
- Полтава +14...+16;
- Днепр +17...+19;
- Запорожье +18...+20;
- Донецк +17...+19;
- Луганск +16...+18;
- Харьков +14...+16.
Прогноз погоды в Украине на 9 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Что прогнозируют на ближайшее время?
- Ранее сообщалось, что в течение следующих нескольких дней в большинстве областей будут продолжаться дожди. В то же время существенных понижений или повышений температуры ожидать не стоит. Возможны сильные шквалы.
- В то же время учитывая облачность, о заморозках в Украине сейчас речь не идет. Синоптик Наталья Птуха рассказала, что температура будет оставаться "в таких, достаточно комфортных" пределах – как для этого времени года.