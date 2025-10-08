Кроме того, возможно незначительное снижение температуры, однако кардинальных перепадов не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Киевлян предупреждают об ухудшении погоды: объявлен желтый уровень опасности

Какой будет погода 9 октября?

По данным синоптиков, в Украине кроме крайнего запада, будут умеренные дожди, а ночью в Одесской области, днем местами в восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях будут значительные дожди и местами грозы.

Ветер будет двигаться в северо-восточном направлении с переходом на северо-западный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет от 8 до 13 градусов тепла, а в западных областях от 2 до 7 градусов тепла.

Днем столбики термометров будут колебаться от 11 до 16 градусов тепла. Впрочем, на юго-востоке страны будет несколько теплее. Согласно обнародованной информации, там будет от 16 до 21 градусов тепла, несмотря на дожди.

Погода в крупных городах

  • Киев +11...+13;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львов +12...+14;
  • Ивано-Франковск +12...+14;
  • Тернополь +11...+13;
  • Черновцы +12...+14;
  • Хмельницкий +12...+14;
  • Луцк +12...+14;
  • Ровно +11...+13;
  • Житомир +12...+14;
  • Винница +13...+15;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +17...+19;
  • Херсон +17...+19;
  • Симферополь +18...+20;
  • Кропивницкий +14...+16;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +13...+15;
  • Сумы +12...+14;
  • Полтава +14...+16;
  • Днепр +17...+19;
  • Запорожье +18...+20;
  • Донецк +17...+19;
  • Луганск +16...+18;
  • Харьков +14...+16.

Погода на 9 октября 2025 года
Прогноз погоды в Украине на 9 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что прогнозируют на ближайшее время?

  • Ранее сообщалось, что в течение следующих нескольких дней в большинстве областей будут продолжаться дожди. В то же время существенных понижений или повышений температуры ожидать не стоит. Возможны сильные шквалы.
  • В то же время учитывая облачность, о заморозках в Украине сейчас речь не идет. Синоптик Наталья Птуха рассказала, что температура будет оставаться "в таких, достаточно комфортных" пределах – как для этого времени года.