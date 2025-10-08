Кроме того, возможно незначительное снижение температуры, однако кардинальных перепадов не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 9 октября?

По данным синоптиков, в Украине кроме крайнего запада, будут умеренные дожди, а ночью в Одесской области, днем местами в восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях будут значительные дожди и местами грозы.

Ветер будет двигаться в северо-восточном направлении с переходом на северо-западный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет от 8 до 13 градусов тепла, а в западных областях от 2 до 7 градусов тепла.

Днем столбики термометров будут колебаться от 11 до 16 градусов тепла. Впрочем, на юго-востоке страны будет несколько теплее. Согласно обнародованной информации, там будет от 16 до 21 градусов тепла, несмотря на дожди.

Погода в крупных городах

Киев +11...+13;

Ужгород +13...+15;

Львов +12...+14;

Ивано-Франковск +12...+14;

Тернополь +11...+13;

Черновцы +12...+14;

Хмельницкий +12...+14;

Луцк +12...+14;

Ровно +11...+13;

Житомир +12...+14;

Винница +13...+15;

Одесса +16...+18;

Николаев +17...+19;

Херсон +17...+19;

Симферополь +18...+20;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +13...+15;

Сумы +12...+14;

Полтава +14...+16;

Днепр +17...+19;

Запорожье +18...+20;

Донецк +17...+19;

Луганск +16...+18;

Харьков +14...+16.



Прогноз погоды в Украине на 9 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что прогнозируют на ближайшее время?