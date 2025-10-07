Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи для РБК-Украина.

Будут ли заморозки в Украине?

По словам Птухи, учитывая облачность, о заморозках в Украине сейчас речь не идет.

Синоптик рассказала, что температура будет оставаться "в таких, достаточно комфортных" пределах – как для этого времени года.

Ночью в среднем будет +8...+13 (в западных и северных областях – +3...+9), а днем +11...+16 (по юго-восточной части – до +16...+21).

В принципе, там и сейчас примерно в этой же градации температура находится. То есть существенных изменений пока что, в ближайшие дни, претерпевать не будет,

– указала Птуха.

Кардинальных изменений погодных условий пока не ожидается. Осадки будут продолжаться, хотя площадь их охвата будет разной.

Когда заморозки станут морозами и будет ли снег?