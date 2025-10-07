Чи вдарять знову заморозки найближчим часом

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи для РБК-Україна.

Чи будуть заморозки в Україні?

За слова Птухи, з огляду на хмарність, про заморозки в Україні зараз не йдеться.

Синоптикиня розповіла, що температура лишатиметься "в таких, досить комфортних" межах – як для цієї пори року.

Вночі в середньому буде +8…+13 (у західних і північних областях – +3…+9), а вдень +11…+16 (по південно-східній частині – до +16…+21).

В принципі, там і зараз приблизно в цій самій градації температура знаходиться. Тобто істотних змін поки що найближчими днями зазнавати не буде,

– вказала Птуха.

Кардинальних змін погодних умов поки не очікується. Опади триватимуть, хоча площа їх охоплення буде різною.

Коли заморозки стануть морозами та чи буде сніг?