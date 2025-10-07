Чи вдарять знову заморозки найближчим часом

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи для РБК-Україна.
Дивіться також Бабине літо й дощі чи похолодання аж до морозів і снігу: якою буде погода у жовтні – інтерв'ю
Чи будуть заморозки в Україні?
За слова Птухи, з огляду на хмарність, про заморозки в Україні зараз не йдеться.
Синоптикиня розповіла, що температура лишатиметься "в таких, досить комфортних" межах – як для цієї пори року.
Вночі в середньому буде +8…+13 (у західних і північних областях – +3…+9), а вдень +11…+16 (по південно-східній частині – до +16…+21).
В принципі, там і зараз приблизно в цій самій градації температура знаходиться. Тобто істотних змін поки що найближчими днями зазнавати не буде,
– вказала Птуха.
Кардинальних змін погодних умов поки не очікується. Опади триватимуть, хоча площа їх охоплення буде різною.
Коли заморозки стануть морозами та чи буде сніг?
-
Як розповіла Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу, вирішувати, коли заморозки називати морозами, будуть агрометеорологи. Адже за визначенням заморозки – це зниження температури до 0 градусів і нижче у вегетаційний період. Він поки не завершився, тому зниження температури несе ризик для рослин.
Абсолютний мінімум температури за всю історію у жовтні складав -17…-20 градусів. Однак Птуха поспішає заспокоїти, що такі морози бувають не часто. Жовтень цього року, сторіше за все, відповідатиме кліматичній нормі, або стане трохи вищим за неї.
Сніг по всій Україні у жовтні малоймовірний. Мокрий сніг можливий лише на високогір'ї. На решті територій опади у рідкій формі – тобто як дощ.