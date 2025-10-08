Объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр Киева и Патрульную полицию Киева.

Смотрите также Шторм накроет Юг Украины: где и когда прогнозируют дожди с грозой и шквалы

Какие погодные явления ожидают в Киеве?

На территории Киеве ожидают опасные метеорологические явления 8 октября. В ближайший час с удержанием в первой половине дня ожидается туман, что снизит видимость до 200 – 500 метров.

Объявлен желтый уровень опасности. Возможно осложнение движения транспорта из-за погодных условий.

В Патрульной полиции Киева предоставили рекомендации водителям:

уменьшать скорость. Она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги;

избегать рисковых маневрирований;

держать дистанцию, чем больше она будет, тем лучше;

включить ближний свет фар, а лучше противотуманки.

Рекомендации для пешеходов:

переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;

не выбегайте на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности;

выделите себя, одев световозвращающие элементы.

Какой будет погода 8 октября в Украине?