Объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр Киева и Патрульную полицию Киева.

Какие погодные явления ожидают в Киеве?

На территории Киеве ожидают опасные метеорологические явления 8 октября. В ближайший час с удержанием в первой половине дня ожидается туман, что снизит видимость до 200 – 500 метров.

Объявлен желтый уровень опасности. Возможно осложнение движения транспорта из-за погодных условий.

В Патрульной полиции Киева предоставили рекомендации водителям:

  • уменьшать скорость. Она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги;
  • избегать рисковых маневрирований;
  • держать дистанцию, чем больше она будет, тем лучше;
  • включить ближний свет фар, а лучше противотуманки.

Рекомендации для пешеходов:

  • переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
  • не выбегайте на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности;
  • выделите себя, одев световозвращающие элементы.

Какой будет погода 8 октября в Украине?

  • Во вторник, 8 октября, погода в Украине будет дождливой и облачной.

  • Почти на всей территории страны ожидают осадки, кроме северо-западных областей. Местами дожди будут умеренные, а в Одесской области ожидаются ливни. В некоторых регионах Юга также могут быть грозы.

  • В большинстве областей ночью и днем будет не очень холодно, а ветер будет достигать 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах, на Юге и Юго-Востоке порывы могут усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.

  • Теплее всего будет на Востоке и Юго-Востоке. Более низкая температура ночью ожидается в западных областях.