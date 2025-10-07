Будет умеренно тепло, как для этого времени года. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где ожидают непогоду 8 октября?

По словам синоптиков, дождливую погоду 8 октября будут обусловливать атмосферные фронты активного южного циклона с центром над Черным морем. Давление будет падать, а влажность будет оставаться высокой.

И ночью, и днем в большинстве областей будет умеренно тепло, как для этого времени года. Однако теплее всего – на востоке и юго-востоке, а холоднее всего – ночью в западных областях.

По Украине, кроме крайнего запада, пройдут небольшие, но местами умеренные дожди. В Одесской области – значительные, а по южным районам – сильные с грозами.

Ветер ожидают северо-восточный – от 7 до 12 метров в секунду. В Карпатах, на юге и юго-востоке страны местами шквалы – от 15 до 20 метров в секунду. Температура составит:

ночью – от 8 до 13 градусов тепла, в юго-восточной части – до 16 градусов тепла, в западных областях – от 4 до 9 градусов тепла;

днем – от 11 до 16 градусов тепла, на востоке и юго-востоке страны – от 16 до 21 градусов тепла.



Погода в Украине на 8 октября 2025 года / Карта УГМЦ

К слову, утром и днем 8 октября на юге Одесской области из-за сильных дождей объявили оранжевый уровень опасности. В целом по области ожидают грозы и порывы ветра 8 – 9 октября.

Справка: II (оранжевый) уровень – погодные условия опасны, поскольку несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

