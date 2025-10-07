Буде помірно тепло, як для цієї пори року. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Де очікують негоду 8 жовтня?

За словами синоптиків, дощову погоду 8 жовтня зумовлюватимуть атмосферні фронти активного південного циклону з центром над Чорним морем. Тиск падатиме, а вологість залишатиметься високою.

І вночі, і вдень у більшості областей буде помірно тепло, як для цієї пори року. Однак найтепліше – на сході та південному сході, а найхолодніше – уночі в західних областях.

По Україні, окрім крайнього заходу, пройдуть невеликі, але місцями помірні дощі. В Одеській області – значні, а по південних районах – сильні з грозами.

Вітер очікують північно-східний – від 7 до 12 метрів за секунду. У Карпатах, на півдні та південному сході країни місцями шквали – від 15 до 20 метрів за секунду. Температура становитиме:

уночі – від 8 до 13 градусів тепла, у південно-східній частині – до 16 градусів тепла, у західних областях – від 4 до 9 градусів тепла;

удень – від 11 до 16 градусів тепла, на сході та південному сході країни – від 16 до 21 градусів тепла.



Погода в Україні на 8 жовтня 2025 року / Карта УГМЦ

До слова, уранці та вдень 8 жовтня на півдні Одещини через сильні дощі оголосили помаранчевий рівень небезпечності. Загалом по області очікують грози та пориви вітру 8 – 9 жовтня.

Довідка: II (помаранчевий) рівень – погодні умови небезпечні, оскільки несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні в зоні дії погодних явищ.

Якою буде погода в жовтні 2025 року?