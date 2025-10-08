Оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр Києва та Патрульну поліції Києва.

Які погодні явища очікують у Києві?

На території Києві очікують небезпечні метеорологічні явища 8 жовтня. У найближчу годину з утриманням в першій половині дня очікується туман, що знизить видимість до 200 – 500 метрів.

Оголошено жовтий рівень небезпеки. Можливе ускладнення руху транспорту через погодні умови.

У Патрульній поліції Києва надали рекомендації водіям:

зменшувати швидкість. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги;

уникати ризикових маневрувань;

тримати дистанцію, чим більшою вона буде, тим краще;

увімкнути ближнє світло фар, а краще протитуманки.

Рекомендації для піхоходів:

переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;

не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;

виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.

Якою буде погода 8 жовтня в Україні?