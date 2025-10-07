Дощовий день майже на всій території: прогноз погоди на 8 жовтня

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 8 жовтня?
У вівторок майже на всій території України прогнозують опади, окрім північно-західних областей. Місцями дощі будуть помірні, а в Одеській області очікуються зливи. У деяких регіонах Півдня також можуть бути грози.
Синоптики прогнозують високу вологість та падіння атмосферного тиску. В більшості областей вночі та вдень буде не дуже холодно, а вітер сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах, на Півдні та Південному Сході пориви можуть посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду.
Найтепліше цього дня буде на Сході та Південному Сході. Нижча температура вночі очікується в західних областях. У південно-східній частині може прогрітися до +16 градусів, тоді як у західних областях буде лише 4 – 9 градусів тепла. На решті території нічна температура прогнозується в межах 8 – 13 градусів тепла. Удень стовпчики термометрів показуватимуть +11…+16 градусів тепла, а на Сході та Південному Сході країни очікується від 16 до 21 градусу тепла.
Яка буде температура в обласних центрах?
- Київ +13...+15;
- Ужгород +14...+16;
- Львів +13...+15;
- Івано-Франківськ +13...+15;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +13...+15;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +12...+14;
- Вінниця +12...+14;
- Одеса +14...+16;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +18...+20;
- Сімферополь +18...+20;
- Кропивницький +13...+15;
- Черкаси +12...+14;
- Чернігів +14...+16;
- Суми +14...+16;
- Полтава +12...+14;
- Дніпро +18...+20;
- Запоріжжя +18...+20;
- Донецьк +18...+20;
- Луганськ +18...+20;
- Харків +18...+20;
Погода в Україні 21 вересня / Карта Укргідрометцентру
Чи буде холодно в Україні восени та взимку?
Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що зараз складно передбачити, чи буде осінь теплішою, чи прохолоднішою за торішню. Фактично осінь тільки почалася й синоптики ще мають надію, що буде "бабине літо".
Увесь тиждень з 6 по 12 жовтня в Україні буде похмурим з затяжними дощами. Однак температура повітря буде відносно теплою, як для цього періоду року.
Кліматичні зміни у світі зменшують ймовірність екстремальних морозів і снігопадів в Україні. Тому синоптики вважають, що зима цьогоріч також буде теплішою за норму.