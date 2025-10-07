укррус
Дощовий день майже на всій території: прогноз погоди на 8 жовтня

Дар'я Смородська
Погода в Україні 8 жовтня
Погода в Україні 8 жовтня / Фото Unsplash (igrigoriy)

У вівторок, 8 жовтня, погода в Україні буде дощовою та хмарною. Атмосферні фронти активного південного циклону приходять на нашу територію разом з незначною осінньою прохолодою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 8 жовтня?

У вівторок майже на всій території України прогнозують опади, окрім північно-західних областей. Місцями дощі будуть помірні, а в Одеській області очікуються зливи. У деяких регіонах Півдня також можуть бути грози.

Синоптики прогнозують високу вологість та падіння атмосферного тиску. В більшості областей вночі та вдень буде не дуже холодно, а вітер сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах, на Півдні та Південному Сході пориви можуть посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду.

Найтепліше цього дня буде на Сході та Південному Сході. Нижча температура вночі очікується в західних областях. У південно-східній частині може прогрітися до +16 градусів, тоді як у західних областях буде лише 4 – 9 градусів тепла. На решті території нічна температура прогнозується в межах 8 – 13 градусів тепла. Удень стовпчики термометрів показуватимуть +11…+16 градусів тепла, а на Сході та Південному Сході країни очікується від 16 до 21 градусу тепла.

Яка буде температура в обласних центрах?

  • Київ +13...+15;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львів +13...+15;
  • Івано-Франківськ +13...+15;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +13...+15;
  • Хмельницький +13...+15;
  • Луцьк +13...+15;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +12...+14;
  • Вінниця +12...+14;
  • Одеса +14...+16;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +18...+20;
  • Сімферополь +18...+20;
  • Кропивницький +13...+15;
  • Черкаси +12...+14;
  • Чернігів +14...+16;
  • Суми +14...+16;
  • Полтава +12...+14;
  • Дніпро +18...+20;
  • Запоріжжя +18...+20;
  • Донецьк +18...+20;
  • Луганськ +18...+20;
  • Харків +18...+20;

Погода в Україні 8 жовтня 2025
Погода в Україні 21 вересня / Карта Укргідрометцентру

Чи буде холодно в Україні восени та взимку?

  • Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що зараз складно передбачити, чи буде осінь теплішою, чи прохолоднішою за торішню. Фактично осінь тільки почалася й синоптики ще мають надію, що буде "бабине літо".

  • Увесь тиждень з 6 по 12 жовтня в Україні буде похмурим з затяжними дощами. Однак температура повітря буде відносно теплою, як для цього періоду року.

  • Кліматичні зміни у світі зменшують ймовірність екстремальних морозів і снігопадів в Україні. Тому синоптики вважають, що зима цьогоріч також буде теплішою за норму.