Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Коли буде потепління?
Ігор Кібальчич зауважив, що температура на тижні розподілиться досить нерівномірно. Найтепліше буде у південно-східній частині України, а найпрохолодніше – у західних областях.
У понеділок, 6 жовтня вдень повітря прогріється до +10…+15, у південних та східних регіонах до +13…+18, у Криму – до +22
У вівторок, 7 жовтня, температура повітря вдень в західних областях буде +9…+14, на решті територій переважно +14…+19. Найтепліше буде на півдні та крайньому сході – там позначки покажуть +17…+22.
У середу, 8 жовтня, температура повітря в західних областях очікується в межах +11…+16 вдень. На решті території України повітря прогріється до +15…+20, подекуди до +20…+23.
У четвер, 9 жовтня, температура вдень буде на рівні +11...+17, а у п'ятницю, 10 жовтня – +12…+17. У суботу, 11 жовтня, термометри покажуть +13…+18, а у неділю, 12 жовтня буде +14…+19.
Чого чекати від погоди у жовтні?
Як розповіла синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу, певне підвищення температури можна чекати в третій декаді місяця, тобто після 20-х чисел жовтня. Попередньо, буде на кілька градусів вище норми.
Кількість дощів буде приблизно в межах норми. Жовтень – це перехідний період, коли можливі як посушливі періоди, так і вологі.
Стосовно опалювального сезону, то поки середньодобова температура не опускатиметься нижче +8. Саме за таких показників кілька днів підряд у домівки українців починають подавати тепло. Переважно достатнє зниження температури для початку опалення фіксують у третій декаді жовтня.