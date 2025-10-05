Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Когда будет потепление?

Игорь Кибальчич отметил, что температура на неделе распределится достаточно неравномерно. Теплее всего будет в юго-восточной части Украины, а прохладнее – в западных областях.

В понедельник, 6 октября днем воздух прогреется до +10...+15, в южных и восточных регионах до +13...+18, в Крыму – до +22

Во вторник, 7 октября, температура воздуха днем в западных областях будет +9...+14, на остальной территории преимущественно +14...+19. Теплее всего будет на юге и крайнем востоке – там отметки покажут +17...+22.

В среду, 8 октября, температура воздуха в западных областях ожидается в пределах +11...+16 днем. На остальной территории Украины воздух прогреется до +15...+20, местами до +20...+23.

В четверг, 9 октября, температура днем будет на уровне +11...+17, а в пятницу, 10 октября – +12...+17. В субботу, 11 октября, термометры покажут +13...+18, а в воскресенье, 12 октября будет +14...+19.

Чего ждать от погоды в октябре?