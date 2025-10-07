Дождливый день почти на всей территории: прогноз погоды на 8 октября

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 8 октября?
Во вторник почти на всей территории Украины прогнозируют осадки, кроме северо-западных областей. Местами дожди будут умеренные, а в Одесской области ожидаются ливни. В некоторых регионах Юга также могут быть грозы.
Синоптики прогнозируют высокую влажность и падение атмосферного давления. В большинстве областей ночью и днем будет не очень холодно, а ветер будет достигать 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах, на Юге и Юго-Востоке порывы могут усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.
Теплее всего в этот день будет на Востоке и Юго-Востоке. Более низкая температура ночью ожидается в западных областях. В юго-восточной части может прогреться до +16 градусов, тогда как в западных областях будет лишь 4 – 9 градусов тепла. На остальной территории ночная температура прогнозируется в пределах 8 – 13 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать +11...+16 градусов тепла, а на Востоке и Юго-Востоке страны ожидается от 16 до 21 градуса тепла.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +13...+15;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +12...+14;
- Винница +12...+14;
- Одесса +14...+16;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +18...+20;
- Симферополь +18...+20;
- Кропивницкий +13...+15;
- Черкассы +12...+14;
- Чернигов +14...+16;
- Сумы +14...+16;
- Полтава +12...+14;
- Днепр +18...+20;
- Запорожье +18...+20;
- Донецк +18...+20;
- Луганск +18...+20;
- Харьков +18...+20;
Погода в Украине 21 сентября / Карта Укргидрометцентра
Будет ли холодно в Украине осенью и зимой?
Синоптик Наталья Птуха в интервью 24 Канала рассказала, что сейчас сложно предсказать, будет ли осень теплее, или прохладнее прошлогодней. Фактически осень только началась и синоптики еще надеются, что будет "бабье лето".
Вся неделя с 6 по 12 октября в Украине будет пасмурной с затяжными дождями. Однако температура воздуха будет относительно теплой, как для этого периода года.
Климатические изменения в мире уменьшают вероятность экстремальных морозов и снегопадов в Украине. Поэтому синоптики считают, что зима в этом году также будет теплее нормы.