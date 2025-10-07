укррус
Дождливый день почти на всей территории: прогноз погоды на 8 октября

Дарья Смородская
Погода в Украине 8 октября
Погода в Украине 8 октября / Фото Unsplash (igrigoriy)

Во вторник, 8 октября, погода в Украине будет дождливой и облачной. Атмосферные фронты активного южного циклона приходят на нашу территорию вместе с незначительной осенней прохладой.

Какой будет погода 8 октября?

Во вторник почти на всей территории Украины прогнозируют осадки, кроме северо-западных областей. Местами дожди будут умеренные, а в Одесской области ожидаются ливни. В некоторых регионах Юга также могут быть грозы.

Синоптики прогнозируют высокую влажность и падение атмосферного давления. В большинстве областей ночью и днем будет не очень холодно, а ветер будет достигать 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах, на Юге и Юго-Востоке порывы могут усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.

Теплее всего в этот день будет на Востоке и Юго-Востоке. Более низкая температура ночью ожидается в западных областях. В юго-восточной части может прогреться до +16 градусов, тогда как в западных областях будет лишь 4 – 9 градусов тепла. На остальной территории ночная температура прогнозируется в пределах 8 – 13 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать +11...+16 градусов тепла, а на Востоке и Юго-Востоке страны ожидается от 16 до 21 градуса тепла.

Какая будет температура в областных центрах?

  • Киев +13...+15;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львов +13...+15;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +13...+15;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +12...+14;
  • Винница +12...+14;
  • Одесса +14...+16;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +18...+20;
  • Симферополь +18...+20;
  • Кропивницкий +13...+15;
  • Черкассы +12...+14;
  • Чернигов +14...+16;
  • Сумы +14...+16;
  • Полтава +12...+14;
  • Днепр +18...+20;
  • Запорожье +18...+20;
  • Донецк +18...+20;
  • Луганск +18...+20;
  • Харьков +18...+20;

Погода в Украине 8 октября 2025 года
Погода в Украине 21 сентября / Карта Укргидрометцентра

Будет ли холодно в Украине осенью и зимой?

  • Синоптик Наталья Птуха в интервью 24 Канала рассказала, что сейчас сложно предсказать, будет ли осень теплее, или прохладнее прошлогодней. Фактически осень только началась и синоптики еще надеются, что будет "бабье лето".

  • Вся неделя с 6 по 12 октября в Украине будет пасмурной с затяжными дождями. Однако температура воздуха будет относительно теплой, как для этого периода года.

  • Климатические изменения в мире уменьшают вероятность экстремальных морозов и снегопадов в Украине. Поэтому синоптики считают, что зима в этом году также будет теплее нормы.