Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН.
Якою буде погода до 12 жовтня?
Тиждень 6 – 12 жовтня буде похмурим.
Найхолодніше буде на Заході та Півночі країни, а от на Схід повернеться тепло у межах +17...+20.
Як і 6 жовтня, так і 7 жовтня подекуди в Україні прогнозують дощі. Дощитиме майже усюди, окрім північної частини та лівобережжя. Опади будуть невеликі, а місцями помірні.
Температура на Заході та Півночі буде +12...+14, у Центрі – до +16, на Півдні – +17...+20, а на Сході навіть до +21.
Невеликі дощі у більшості областей також прогнозують у середу, 8 жовтня. Трохи сонця буде лише на Заході та Сході.
Температура сильно не зміниться, лише на Півдні та Сході вона варіюватиметься у межах +15...+19.
Погода 9 жовтня буде похмурою. У більшості областей знову ж таки будуть дощі, подекуди – значні. Найменше опадів цього дня прогнозують на Заході та Півночі.
Стовпчики термометрів показуватимуть +11...+15, лише на Півдні та Сході – до +18.
10 жовтня дощитиме лише подекуди. Температура істотно не зміниться.
Різких змін погоди на вихідних 11 – 12 жовтня теж не очікують. Місцями пройдуть дощі.
Температура повітря прогріється до +11...+15, трохи тепліше буде на Півдні та Сході.
Погода в Україні: останні новини
Синоптики прогнозують, що прохолодною буде лише перша декада жовтня. Після 20-х чисел місяця очікується потепління, можливо, навіть перевищення кліматичної норми на кілька градусів.
Також фахівці зазначають, що кліматичні зміни зменшують ймовірність екстремальних морозів і снігопадів в Україні. Наразі зимовий період поступово скорочується, сезони зміщуються. Тому зима тепер починається ближче до січня.
Щодо опалювального сезону, то його не варто наразі очікувати на Півдні. Адже там температура ще підвищуватиметься до +20 градусів.