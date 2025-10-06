Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН.

Якою буде погода до 12 жовтня?

Тиждень 6 – 12 жовтня буде похмурим.

Найхолодніше буде на Заході та Півночі країни, а от на Схід повернеться тепло у межах +17...+20.

Як і 6 жовтня, так і 7 жовтня подекуди в Україні прогнозують дощі. Дощитиме майже усюди, окрім північної частини та лівобережжя. Опади будуть невеликі, а місцями помірні.

Температура на Заході та Півночі буде +12...+14, у Центрі – до +16, на Півдні – +17...+20, а на Сході навіть до +21.

Невеликі дощі у більшості областей також прогнозують у середу, 8 жовтня. Трохи сонця буде лише на Заході та Сході.

Температура сильно не зміниться, лише на Півдні та Сході вона варіюватиметься у межах +15...+19.

Погода 9 жовтня буде похмурою. У більшості областей знову ж таки будуть дощі, подекуди – значні. Найменше опадів цього дня прогнозують на Заході та Півночі.

Стовпчики термометрів показуватимуть +11...+15, лише на Півдні та Сході – до +18.

10 жовтня дощитиме лише подекуди. Температура істотно не зміниться.

Різких змін погоди на вихідних 11 – 12 жовтня теж не очікують. Місцями пройдуть дощі.

Температура повітря прогріється до +11...+15, трохи тепліше буде на Півдні та Сході.

