Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю старшої наукової співробітниці Українського гідрометеорологічного інституту та наукової співробітниці Національного антарктичного наукового центру Анастасії Чигаревої для РБК-Україна.

Чи будуть в Україні ще сильні зими?

Погодні катаклізми, за словами фахівчині, вже спостерігалися в Україні. Наприклад, кілька років тому в травні випала аномально велика кількість опадів. Торік сильно дощило в червні, а цього року двомісячна норма опадів випала наприкінці вересня в Одесі.

Таке надзвичайне погодне явище в Одесі сталося через майже типову осінню циркуляцію повітряних мас – тепле повітря заблокувало холодніше антициклональне.

"Аномальна інтенсивність опадів була пов’язана з температурою моря, атмосферою над морем і контрастом з температурою повітря над сушею. Прояв зміни клімату – це збільшення повторюваності таких випадків", – пояснила Анастасія Чигарева.

Науковиця додала, що несприятливі явища тільки зростатимуть. Однак все залежить від області – в деяких частинах України зливи спричинені географічно, а в інших переважатиме посушливість.

Відповідно зими також можуть бути слабшими. Зараз тенденції вказують на те, що екстремальний сніг та екстремальні морози не загрожують Україні.

Вони можливі, але їх частота та інтенсивність зменшуватимуться,

– зазначила синоптикиня.

Пані Анастасія розповіла, що подібні зміни погоди вже були. Так кілька років тому в Україні була дуже тепла зима, а в США ця пора року була холодна. Причиною цьому тоді була географія – тропічні теплі повітряні маси "виштовхнули" полярний циклон з нашого регіону і підняли на багато північніше. Фахівчиня додала, що ймовірність повернення в Україну сильних морозів зменшується, бо вся планета нагрівається.

"Зменшується тривалість зимового періоду, тобто коли середньодобова температура опускається нижче нуля. Крім того, є зміщення сезонів на один місяць. Метеорологічна зима починається не з грудня, а ближче до січня і, відповідно, закінчується у березні", – прокоментувала Чигарева.

Яка погода очікується в Україні восени?