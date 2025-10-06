Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Бабине літо й дощі чи похолодання аж до морозів і снігу: якою буде погода у жовтні – інтерв'ю

Якою буде погода 7 жовтня?

У вівторок буде хмарна погода.

Помірні дощі пройдуть в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Миколаївській областях. А от на Одещині знову прогнозують значні дощі.

На решті території України день мине без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман,

– також додають синоптики.

Вітер цього дня буде східний, північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі позначки термометра показуватимуть +8 – +13, у західних і північних областях +4 – +9. Вдень буде +11 – +16, на сході та південному сході країни +16 – +21.

Найхолодніше буде у Карпатах. Так, на високогір'ї прогнозують невеликий дощ, а вночі ще й з мокрим снігом. Вночі температура буде 0 – +5, а вдень +3 – +8.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +13...+15;

Ужгород +12...+14;

Львів +12...+14;

Івано-Франківськ +11...+13;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +12...+14;

Луцьк +12...+14;

Рівне +12...+14;

Житомир +12...+14;

Вінниця +12...+14;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +18...+20;

Кропивницький +14...+16;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +13...+15;

Суми +13...+15;

Полтава +15...+17;

Дніпро +17...+19;

Запоріжжя +18...+20;

Донецьк +20...+22;

Луганськ +19...+21;

Харків +17...+19.

Прогноз погоди на 7 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини