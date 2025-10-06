Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 7 октября?
Во вторник будет облачная погода.
Умеренные дожди пройдут в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях. А вот в Одесской области снова прогнозируют значительные дожди.
На остальной территории Украины день пройдет без существенных осадков.
Ночью и утром в западных и северных областях местами туман,
– также добавляют синоптики.
Ветер в этот день будет восточный, северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночью отметки термометра будут показывать +8 – +13, в западных и северных областях +4 – +9. Днем будет +11 – +16, на востоке и юго-востоке страны +16 – +21.
Холоднее всего будет в Карпатах. Так, на высокогорье прогнозируют небольшой дождь, а ночью еще и с мокрым снегом. Ночью температура будет 0 – +5, а днем +3 – +8.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +13...+15;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +12...+14;
- Ивано-Франковск +11...+13;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +12...+14;
- Луцк +12...+14;
- Ровно +12...+14;
- Житомир +12...+14;
- Винница +12...+14;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +17...+19;
- Симферополь +18...+20;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +13...+15;
- Полтава +15...+17;
- Днепр +17...+19;
- Запорожье +18...+20;
- Донецк +20...+22;
- Луганск +19...+21;
- Харьков +17...+19.
Прогноз погоды на 7 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
Почти всю неделю в Украине ожидаются дожди с переменной интенсивностью, местами с грозами и ветром. Только с пятницы, 10 октября, осадки прекратятся, а на выходных будет малооблачная погода без дождей.
В то же время в течение недели погода в некоторых областях будет радовать комфортной температурой – вплоть до +23.
Также стоит понимать, что пока стабильных +8 в Украине пока не ожидается. Поэтому начало отопительного сезона в некоторых областях пока не планируется.