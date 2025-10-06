Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Когда дожди прекратятся и выйдет солнце?

Как отметил Кибальчич, погода в течение новой недели будет переменчивой. В большинстве областей пройдут дожди разной интенсивности, местами в сопровождении грозы и порывистого ветра. Кроме того, увеличится количество дней с туманами и облачным небом.

У понедельник, 6 октября, ночью осадков не будет, однако утром и днем возможны небольшие дожди, в западных областях умеренные осадки, в Карпатах с мокрым снегом. Кое-где возможен туман.

У вторник, 7 октября, дожди будут на Западе и в Одесской области, утром и днем также местами в центральных областях. Ночью и утром местами туман.

У среду, 8 октября, в Одесской области, а также местами в Крыму ожидаются дожди, в южной части Одесской области сильные осадки. В остальных регионах Украины будет преимущественно сухо.

У четверг, 9 октября, на погоду будет влиять циклон с Черного моря. Это означает, что будет дождливо в большинстве южных, центральных и восточных регионов, местами осадки будут значительные, на юге возможны грозы.

У пятницу, 10 октября, дождливая и ветреная погода ночью и утром сохранится на Левобережье. А вот днем непогода постепенно начнет отходить. Осадки прекратятся, появится солнце.

У субботу, 11 октября, под влиянием выступления антициклона по всей Украине ожидается малооблачная погода, без осадков. Устойчивый характер погоды без осадков будет и в воскресенье, 12 октября.

