Таку інформацію повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Чи варто очікувати сильні зміни?
Синоптикиня розповіла, що в Україну входить новий, досить активний циклон. У зв'язку з цим тиск буде падати, водночас вологість повітря залишатиметься високою. Дощі будуть у більшості областей.
Особливо через атмосферні фронти активного південного циклону опади очікуються в Одеській області. Тож за попередніми прогнозами, до кінця цього тижня кардинальних погодних змін не передбачають.
9 числа – в принципі, у більшості областей (окрім західних) знову ж таки продовжаться дощі. І на Одещині знову значні можуть бути. 10 – 11 жовтня – так само, невеликі та помірні дощі,
– розповіла Наталія Птуха.
Зазначимо, що за даними Укргідрометцентру, вже з 12 жовтня у західних та деяких центральних областях дощі припиняться. Утім, опади зберігатимуться на території більшості областей, зокрема у південних і східних.
Що прогнозують на осінь?
Наразі складно передбачити, чи буде осінь теплішою, чи прохолоднішою за минулорічну. Літо в західних та північних областях було близьким до норми, тоді як на Півдні спостерігалась спека до +35 градусів.
Також вона зазначала, що перша декада жовтня досить прохолодна. Друга декада жовтня буде в межах норми. Вже в третій декаді місяця, тобто після 20-х чисел жовтня можливе певне підвищення температури.
Водночас хоч жовтень, який є перехідним місяцем вже розпочався з дощової погоди, проте цього місяця очікується місячна кількість опадів на рівні 31 – 77 міліметрів. Така кількість є приблизно в межах норми.