Таку інформацію повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Синоптикиня відповіла, ця осінь буде теплішою чи прохолоднішою за минулу

Чи варто очікувати сильні зміни?

Синоптикиня розповіла, що в Україну входить новий, досить активний циклон. У зв'язку з цим тиск буде падати, водночас вологість повітря залишатиметься високою. Дощі будуть у більшості областей.

Особливо через атмосферні фронти активного південного циклону опади очікуються в Одеській області. Тож за попередніми прогнозами, до кінця цього тижня кардинальних погодних змін не передбачають.

9 числа – в принципі, у більшості областей (окрім західних) знову ж таки продовжаться дощі. І на Одещині знову значні можуть бути. 10 – 11 жовтня – так само, невеликі та помірні дощі,

– розповіла Наталія Птуха.

Зазначимо, що за даними Укргідрометцентру, вже з 12 жовтня у західних та деяких центральних областях дощі припиняться. Утім, опади зберігатимуться на території більшості областей, зокрема у південних і східних.

Що прогнозують на осінь?