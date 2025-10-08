Такую информацию сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Стоит ли ожидать сильных изменений?
Синоптик рассказала, что в Украину входит новый, достаточно активный циклон. В связи с этим давление будет падать, одновременно влажность воздуха будет оставаться высокой. Дожди будут в большинстве областей.
Особенно из-за атмосферных фронтов активного южного циклона осадки ожидаются в Одесской области. Поэтому по предварительным прогнозам, до конца этой недели кардинальных погодных изменений не предвидят.
9 числа – в принципе, в большинстве областей (кроме западных) опять же продолжатся дожди. И в Одесской области снова значительные могут быть. 10 – 11 октября – так же, небольшие и умеренные дожди,
– рассказала Наталья Птуха.
Отметим, что по данным Укргидрометцентра, уже с 12 октября в западных и некоторых центральных областях дожди прекратятся. Впрочем, осадки будут сохраняться на территории большинства областей, в частности в южных и восточных.
Что прогнозируют на осень?
- Сейчас сложно предсказать, будет ли осень теплее, или прохладнее прошлогодней. Лето в западных и северных областях было близким к норме, тогда как на Юге наблюдалась жара до +35 градусов.
- Также она отмечала, что первая декада октября достаточно прохладная. Вторая декада октября будет в пределах нормы. Уже в третьей декаде месяца, то есть после 20-х чисел октября возможно определенное повышение температуры.
- В то же время хоть октябрь, который является переходным месяцем уже начался с дождливой погоды, однако в этом месяце ожидается месячное количество осадков на уровне 31 – 77 миллиметров. Такое количество примерно в пределах нормы.