Такую информацию сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Стоит ли ожидать сильных изменений?

Синоптик рассказала, что в Украину входит новый, достаточно активный циклон. В связи с этим давление будет падать, одновременно влажность воздуха будет оставаться высокой. Дожди будут в большинстве областей.

Особенно из-за атмосферных фронтов активного южного циклона осадки ожидаются в Одесской области. Поэтому по предварительным прогнозам, до конца этой недели кардинальных погодных изменений не предвидят.

9 числа – в принципе, в большинстве областей (кроме западных) опять же продолжатся дожди. И в Одесской области снова значительные могут быть. 10 – 11 октября – так же, небольшие и умеренные дожди,

– рассказала Наталья Птуха.

Отметим, что по данным Укргидрометцентра, уже с 12 октября в западных и некоторых центральных областях дожди прекратятся. Впрочем, осадки будут сохраняться на территории большинства областей, в частности в южных и восточных.

Что прогнозируют на осень?