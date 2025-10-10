Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Отметим, что температура в основном будет оставаться прохладной.

Когда дожди пойдут на незначительный спад?

Температурные показатели в течение 10 – 12 октября не претерпят значительных изменений. В то же время осадков скорее всего станет меньше. По данным синоптиков, в пятницу в большинстве областей ночью и днем еще пройдут умеренные дожди.



Осадки в Украине 10 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Уже в субботу, 11 октября, ожидаются незначительные дожди ночью и днем. Ветер будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Погода в почти всех регионах также будет оставаться в основном облачной.



Осадки в Украине 11 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

В воскресенье, 12 октября, ночью и днем также пройдут лишь незначительные дожди. Значительных изменений в температурах и порывах ветра по сравнению с прошлыми сутками не будет. Небо, согласно данным синоптиков, тоже будет облачным.



Осадки в Украине 12 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

