Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Отметим, что температура в основном будет оставаться прохладной.
Когда дожди пойдут на незначительный спад?
Температурные показатели в течение 10 – 12 октября не претерпят значительных изменений. В то же время осадков скорее всего станет меньше. По данным синоптиков, в пятницу в большинстве областей ночью и днем еще пройдут умеренные дожди.
Осадки в Украине 10 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Уже в субботу, 11 октября, ожидаются незначительные дожди ночью и днем. Ветер будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Погода в почти всех регионах также будет оставаться в основном облачной.
Осадки в Украине 11 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
В воскресенье, 12 октября, ночью и днем также пройдут лишь незначительные дожди. Значительных изменений в температурах и порывах ветра по сравнению с прошлыми сутками не будет. Небо, согласно данным синоптиков, тоже будет облачным.
Осадки в Украине 12 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
О чем синоптики сообщали ранее?
- Ранее сообщали, что 11 октября из-за антициклона ожидается малооблачная погода и отсутствие осадков. Подобную ситуацию прогнозировали и для 12 октября, предусматривая лишь возможность тумана ночью и утром.
- В то же время в течение ближайших нескольких дней кардинальных изменений в погоде в Украине не предвидят. Отмечалось, что в большинстве регионов в дальнейшем будут продолжаться осадки, объем которых уже зависит от области.
- Отметим также, что в большинстве западных и некоторых центральных областях с 13 октября столбики термометров днем могут упасть ниже 10 градусов тепла, одновременно также возможны незначительные дожди.