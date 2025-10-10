Водночас температурні показники подекуди знизяться, а місцями зростуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Куди замість хмар прийде сонце?
Протягом 11 та 12 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду. Вже 13 вересня у більшості областей буде хмарно з проясненнями. Винятками залишаються Київська, Житомирська, Чернігівська та Сумська області.
Прогноз погоди на 13 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Вже у вівторок, 14 жовтня, сонце пробиватиметься крізь хмари у всіх областях України, згідно з попереднім прогнозом. Водночас і протягом 13 жовтня, і впродовж 14 жовтня також очікуються незначні опади.
Прогноз погоди на 14 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Що очікувати до кінця жовтня?
- З огляду навіть на вищезгадану хмарність, про заморозки в Україні зараз не йдеться. Кардинальних змін погодних умов поки не очікується. Опади триватимуть, хоча площа їх охоплення буде різною.
- Синоптикиня Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповідала, що хоч перша декада жовтня прохолодна, то в другій вона наблизиться до норми, можливе і навіть підвищення температури.
- За її словами, певне підвищення температури на кілька градусів вище, ніж кліматична норма можна чекати й в третій декаді місяця, тобто після 20-х чисел жовтня, проте це ще будуть уточнювати синоптики.