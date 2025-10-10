Водночас температурні показники подекуди знизяться, а місцями зростуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Чи буде потепління та припинення дощів

Куди замість хмар прийде сонце?

Протягом 11 та 12 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду. Вже 13 вересня у більшості областей буде хмарно з проясненнями. Винятками залишаються Київська, Житомирська, Чернігівська та Сумська області.



Прогноз погоди на 13 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Вже у вівторок, 14 жовтня, сонце пробиватиметься крізь хмари у всіх областях України, згідно з попереднім прогнозом. Водночас і протягом 13 жовтня, і впродовж 14 жовтня також очікуються незначні опади.



Прогноз погоди на 14 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що очікувати до кінця жовтня?