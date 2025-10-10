В то же время температурные показатели местами снизятся, а местами вырастут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Куда вместо облаков придет солнце?
В течение 11 и 12 октября синоптики прогнозируют облачную погоду. Уже 13 сентября в большинстве областей будет облачно с прояснениями. Исключениями остаются Киевская, Житомирская, Черниговская и Сумская области.
Прогноз погоды на 13 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Уже во вторник, 14 октября, солнце будет пробиваться сквозь облака во всех областях Украины, согласно предварительному прогнозу. В то же время и в течение 13 октября, и в течение 14 октября также ожидаются незначительные осадки.
Прогноз погоды на 14 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Что ожидать до конца октября?
- Учитывая даже вышеупомянутую облачность, о заморозках в Украине сейчас речь не идет. Кардинальных изменений погодных условий пока не ожидается. Осадки будут продолжаться, хотя площадь их охвата будет разной.
- Синоптик Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказывала, что хоть первая декада октября прохладная, то во второй она приблизится к норме, возможно и даже повышение температуры.
- По ее словам, определенное повышение температуры на несколько градусов выше, чем климатическая норма можно ожидать и в третьей декаде месяца, то есть после 20-х чисел октября, однако это еще будут уточнять синоптики.