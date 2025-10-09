Також можливі незначні дощі у більшості регіонів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Коли буде холод?

За даними Укргідрометцентру, вже у понеділок, 13 жовтня, у Волинській та Рівненській областях очікується від 7 до 9 градусів тепла вдень. У Львівській та Чернігівській і Сумській областях буде від 8 до 10 градусів тепла вдень.

У Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Житомирській областях синоптики прогнозують від 9 до 11 градусів тепла. Утім, попри це, в інших регіонах ситуація з показниками температури буде дещо кращою.

Якщо станом на 9 жовтня на півдні зберігалося від 16 до 20 градусів тепла, то вже 13 жовтня температура коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Водночас у більшості областей пройдуть незначні дощі, за винятком східних.



Прогноз погоди на 13 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати у жовтні загалом?