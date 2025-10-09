Також можливі незначні дощі у більшості регіонів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Дивіться також Чи будуть кардинальні зміни погоди в Україні найближчим часом
Коли буде холод?
За даними Укргідрометцентру, вже у понеділок, 13 жовтня, у Волинській та Рівненській областях очікується від 7 до 9 градусів тепла вдень. У Львівській та Чернігівській і Сумській областях буде від 8 до 10 градусів тепла вдень.
У Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Житомирській областях синоптики прогнозують від 9 до 11 градусів тепла. Утім, попри це, в інших регіонах ситуація з показниками температури буде дещо кращою.
Якщо станом на 9 жовтня на півдні зберігалося від 16 до 20 градусів тепла, то вже 13 жовтня температура коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Водночас у більшості областей пройдуть незначні дощі, за винятком східних.
Прогноз погоди на 13 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду очікувати у жовтні загалом?
У жовтні очікується місячна кількість опадів на рівні 31 – 77 міліметрів, що приблизно в межах норми. Загалом це перехідний місяць, і погода може бути вологою або посушливою, залежно від синоптичних процесів.
Раніше повідомлялося, що середня місячна температура повітря в Україні очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму, згідно з аналізом температурних показників минулих років.
Загалом перша декада жовтня в Україні досить прохолодна. Друга декада жовтня буде в межах норми. А от певне підвищення температури можна чекати в третій декаді місяця, тобто після 20-х чисел жовтня.