Также возможны незначительные дожди в большинстве регионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Когда будет холод?

По данным Укргидрометцентра, уже в понедельник, 13 октября, в Волынской и Ровенской областях ожидается от 7 до 9 градусов тепла днем. Во Львовской и Черниговской и Сумской областях будет от 8 до 10 градусов тепла днем.

В Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях синоптики прогнозируют от 9 до 11 градусов тепла. Впрочем, несмотря на это, в других регионах ситуация с показателями температуры будет несколько лучше.

Если по состоянию на 9 октября на юге сохранялось от 16 до 20 градусов тепла, то уже 13 октября температура будет колебаться от 14 до 16 градусов тепла. В то же время в большинстве областей пройдут незначительные дожди, за исключением восточных.



Прогноз погоды на 13 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ожидать в октябре в целом?