Заморозки касаются южных, центральных и восточных областей Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины и Укргидрометцентр.
Смотрите также Туманов станет больше, дожди не отступают: прогноз погоды в Украине на неделю
Когда в Украине ждать заморозков?
Ночью и утром 13 октября в Киеве прогнозируют сильные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого уровень опасности подняли до I уровня – желтого.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
В Киеве прогнозируют непогоду / Инфографика Укргидрометцентра
Ночью 14 и 15 октября прогнозируют заморозки в южных, центральных и восточных областях. Так, на поверхности почвы будет 0 – 3 градуса. Это также означает І уровень опасности, желтый.
Когда в Украине закончатся дожди?
Уже 13 октября в Украину возвращаются незначительные дожди. Их следует ожидать в большинстве областей.
В то же время снизятся температурные показатели. Так, по прогнозам Укргидрометцентра, кроме Юга и Юго-Востока, ожидается снижение температуры на 2 – 4 градуса. Подобная тенденция, предварительно, будет сохраняться и в последующие дни.