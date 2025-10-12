В то же время сильных ветров пока не прогнозируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет погода в будни?

У понедельник, 13 октября, в большинстве регионов пройдут небольшие дожди. Умеренные осадки с мокрым снегом возможны в Карпатах. Ветер будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, основном в северо-западном направлении.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла, в северо-западных областях местами будет от 1 до 6 градусов тепла. Днем ожидается от 8 до 13 градусов, а на юге и Закарпатье от 11 до 16 градусов.

У вторник, 14 октября, на севере ночью и в западных и центральных областях днем будут незначительные осадки. В то же время ветер будет западного и северо-западного направлений, скоростью от 5 до метров в секунду.

Столбики термометров ночью будут показывать от 2 до 7 градусов тепла, на севере местами от 8 до 10 градусов тепла. Днем в северных и западных областях будет от 5 до 10 градусов, в других регионах от 9 до 14 градусов.

У среду, 15 октября, ночью в восточных областях, днем в северных регионах ожидаются небольшие дожди, на остальной территории существенных осадков не прогнозируют. Ветер будет западного направления, скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет от 2 до 7 градусов тепла, на юге местами прогнозируют от 8 до 10 градусов тепла. Днем ожидается от 8 до 13 градусов тепла. В Карпатах и на крайнем севере будет от 3 до 8 градусов тепла.

У четверг, 16 октября, существенных осадков не прогнозируют, возможен местами туман. Ветер будет двигаться скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет от 2 до 8 градусов тепла, а днем – от 8 до 14 градусов.

У пятницу, 17 октября, незначительные осадки ожидается в северных и западных областях. Ночью и в первой половине дня местами прогнозируют туман. Ветер будет со скоростью 5 до 10 метров в секунду, западного направления.

А вот в течение ночи ветер в основном будет переменных направлений. Температура воздуха в течение ночи будет от 2 до 8 градусов тепла. В то же время днем, согласно прогнозу синоптика, пригреет до от 10 до 15 градусов тепла.

Что ожидать на выходных?

У субботу, 18 октября, в северных областях местами будут незначительные осадки. Местами в Украине – туман. Ветер ночью будет переменных направлениях, но днем будет двигаться в юго-западном, скоростью до 15 метров в секунду.

В ночное время, как говорится в прогнозе синоптика, температура ожидается в диапазоне от 3 до 9 градусов тепла. Днем, согласно обнародованной информации, стоит ожидать показатели от 11 до 16 градусов тепла.

У воскресенье, 19 октября, в северных, центральных и южных областях возможны небольшие или умеренные дожди и туман в некоторых регионах. Ветер будет меняться и будет двигаться со скоростью до 10 метров в секунду.

Температурные показатели в течение ночи будет колебаться в пределах от 4 до 9 градусов тепла, днем ожидается от 12 до 17 градусов тепла. В северо-западной части страны она будет от 5 до 10 градусов тепла.

