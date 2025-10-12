Водночас сильних вітрів наразі не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде погода у будні?

У понеділок, 13 жовтня, у більшості регіонів пройдуть невеликі дощі. Помірні опади з мокрим снігом можливі у Карпатах. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, здебільшого у північно-західному напрямку.

Уночі температура повітря коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, у північно-західних областях подекуди буде від 1 до 6 градусів тепла. Вдень очікується від 8 до 13 градусів, а на півдні та Закарпатті від 11 до 16 градусів.

У вівторок, 14 жовтня, на півночі вночі та у західних і центральних областях вдень будуть незначні опади. Водночас вітер буде західного та північно-західного напрямків, швидкістю від 5 до метрів за секунду.

Стовпчики термометрів вночі показуватимуть від 2 до 7 градусів тепла, на півночі подекуди від 8 до 10 градусів тепла. Вдень у північних та західних областях буде від 5 до 10 градусів, в інших регіонах від 9 до 14 градусів.

У середу, 15 жовтня, вночі у східних областях, вдень у північних регіонах очікуються невеликі дощі, на решті території істотних опадів не прогнозують. Вітер буде західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря буде від 2 до 7 градусів тепла, на півдні подекуди прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. Вдень очікується від 8 до 13 градусів тепла. У Карпатах та на крайній півночі буде від 3 до 8 градусів тепла.

У четвер, 16 жовтня, істотних опадів не прогнозують, можливий місцями туман. Вітер рухатиметься швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі буде від 2 до 8 градусів тепла, а вдень – від 8 до 14 градусів.

У п'ятницю, 17 жовтня, незначні опади очікується у північних та західних областях. Уночі та в першій половині дня місцями прогнозують туман. Вітер буде зі швидкістю 5 до 10 метрів за секунду, західного напрямку.

А от протягом ночі вітер здебільшого буде змінних напрямків. Температура повітря протягом ночі буде від 2 до 8 градусів тепла. Водночас вдень, згідно з прогнозом синоптика, пригріє до від 10 до 15 градусів тепла.

Що очікувати на вихідних?

У суботу, 18 жовтня, у північних областях подекуди будуть незначні опади. Місцями в Україні – туман. Вітер уночі буде змінних напрямках, але вдень рухатиметься у південно-західному, швидкістю до 15 метрів за секунду.

У нічний час, як ідеться у прогнозі синоптика, температура очікується в діапазоні від 3 до 9 градусів тепла. Вдень, згідно з оприлюдненою інформацією, варто очікувати показники від 11 до 16 градусів тепла.

У неділю, 19 жовтня, у північних, центральних та південних областях можливі невеликі або помірні дощі та туман у деяких регіонах. Вітер змінюватиметься і рухатиметься зі швидкістю до 10 метрів за секунду.

Температурні показники протягом ночі коливатиметься у межах від 4 до 9 градусів тепла, вдень очікується від 12 до 17 градусів тепла. У північно-західній частині країни вона буде від 5 до 10 градусів тепла.

