Водночас у західній частині їх очікувати поки не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Де будуть заморозки в Україні?
Згідно з даними Укргідрометцентру, протягом ночі 14 жовтня та 15 жовтня, у низці областей України будуть заморозки на поверхні ґрунту – від 0 до 3 градусів тепла. Через це в окремих регіонах оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Так, за даними синоптиків, заморозки варто очікувати жителям Вінницької, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кропивницької, Черкаської, Запорізької, Донецької, Полтавської, Дніпропетровської та Луганської областей.
Також вони пройдуть у Сумській та Харківській областях.
Заморозки в Україні на найближчі дні / Карта Укргідрометцентру
Що повідомляли синоптики щодо заморозків?
Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу, пояснювала, що вирішувати, коли заморозки називати морозами, будуть агрометеорологи. Адже за визначенням заморозки – це зниження температури до 0 градусів і нижче у вегетаційний період.
Також зазначимо, що абсолютний мінімум температури за всю історію у жовтні складав -17…-20 градусів. Однак Птуха поспішає заспокоїти, що такі морози бувають не часто. Жовтень цього року, радше за все, відповідатиме кліматичній нормі.
Водночас зараз тенденції вказують на те, що екстремальний сніг та екстремальні морози не загрожують Україні. Вони можливі, але їх частота та інтенсивність зменшуватимуться.