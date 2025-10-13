В то же время в западной части их ожидать пока не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где будут заморозки в Украине?

Согласно данным Укргидрометцентра, в течение ночи 14 октября и 15 октября, в ряде областей Украины будут заморозки на поверхности почвы – от 0 до 3 градусов тепла. Поэтому в отдельных регионах объявлен І уровень опасности, желтый.

Так, по данным синоптиков, заморозки стоит ожидать жителям Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кропивницкой, Черкасской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской и Луганской областей.

Также они пройдут в Сумской и Харьковской областях.



Заморозки в Украине на ближайшие дни / Карта Укргидрометцентра

Что сообщали синоптики относительно заморозков?