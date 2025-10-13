В то же время в западной части их ожидать пока не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Где будут заморозки в Украине?
Согласно данным Укргидрометцентра, в течение ночи 14 октября и 15 октября, в ряде областей Украины будут заморозки на поверхности почвы – от 0 до 3 градусов тепла. Поэтому в отдельных регионах объявлен І уровень опасности, желтый.
Так, по данным синоптиков, заморозки стоит ожидать жителям Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кропивницкой, Черкасской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской и Луганской областей.
Также они пройдут в Сумской и Харьковской областях.
Заморозки в Украине на ближайшие дни / Карта Укргидрометцентра
Что сообщали синоптики относительно заморозков?
Синоптик Наталья Птуха в интервью 24 Канала, объясняла, что решать, когда заморозки называть морозами, будут агрометеорологи. Ведь по определению заморозки – это снижение температуры до 0 градусов и ниже в вегетационный период.
Также отметим, что абсолютный минимум температуры за всю историю в октябре составлял -17...-20 градусов. Однако Птуха спешит успокоить, что такие морозы бывают не часто. Октябрь этого года, скорее всего, будет соответствовать климатической норме.
В то же время сейчас тенденции указывают на то, что экстремальный снег и экстремальные морозы не угрожают Украине. Они возможны, но их частота и интенсивность будут уменьшаться.