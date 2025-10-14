Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут заморозки?

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине. В частности, они проинформировали о заморозках, которые стоит ждать уже этой ночью.



Заморозки в Украине 15 октября / Карта Укргидрометцентра

По данным специалистов, заморозки будут и в следующие две ночи – 16 и 17 октября.

Так, ночью 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях, ночью в южных центральных восточных и Сумской областях 16 октября в восточной и юго-восточной частях и ночью 17 октября в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса.



Заморозки в областях 16 октября / Карта Укргидрометцентра



Заморозки в части регионов 17 октября / Карта Укргидрометцентр

Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

