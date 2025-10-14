Про це пише 24 Канал з посилання на Укргідрометцентр.
Де будуть заморозки?
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Зокрема, вони проінформували про заморозки, які варто чекати вже цієї ночі.
Заморозки в Україні 15 жовтня / Карта Укргідрометцентру
За даними фахівців, заморозки будуть і в наступні дві ночі – 16 та 17 жовтня.
Так, вночі 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях, вночі 16 жовтня у східній та південно-східній частинах та вночі 17 жовтня у східних областях заморозки на поверхні грунту 0 – 3 градуси.
Заморозки в областях 16 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Заморозки в частині регіонів 17 жовтня / Карта Укргідрометцентр
Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Погода в Україні
За даними синоптиків, в період з 13 по 15 жовтня подекуди в Україні пройдуть незначні дощі, в Карпатах варто очікувати мокрий сніг. Але протягом 14 і 15 жовтня дощі з мокрим снігом будуть місцями й в північній частині.
В більшості областей України 15 жовтня погоду без істотних опадів формуватиме поле підвищеного тиску, лише на північному сході країни вдень буде невеликий дощ.
Синоптики зазначили, що над регіонами знаходиться холодна повітряна маса, тому при проясненнях у південних, центральних, східних і Сумській областях вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3 градуси.
На Закарпатті в цей день вночі та вранці прогнозують місцями туман.